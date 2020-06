Unos 700 trabajadores de Nissan protestan en la Zona Franca antes de ir a Cantabria

Unos 700 trabajadores de Nissan se han concentrado este martes en la entrada de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona para protestar contra el cierre de la compañía en el marco de la reunión de inicio del periodo de consultas entre la compañía y el comité de empresa.

La concentración, convocada a las 9.00 horas, ha aglutinado a parte de los trabajadores que participarán en las movilizaciones convocadas por los comités de empresa de Barcelona en Cantabria, donde prevén manifestarse ante la fábrica de la compañía en Los Corrales de Buelna.

Los trabajadores prevén realizar acciones el miércoles y el jueves, tanto ante la fábrica como en la ciudad de Santander, para luego volver a Catalunya el viernes, todo con el objetivo de visibilizar el conflicto "más allá de las puertas de Nissan Barcelona".

Este martes es el día previsto de inicio de consultas con el comité designado por los comités de empresa locales y que llega después de varias reuniones entre la compañía y el comité de empresa europeo desde el anuncio de cierre, el pasado 28 de mayo.

Esta reunión llega un día después de la comparecencia de dos miembros del comité de empresa en el Parlament en el marco de una comisión sobre Nissan, en la que también estaban citados directivos de la compañía, que no acudieron, la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.

Los representantes sindicales se han negado a firmar el acta de una reunión que representa el inicio de la cuenta atrás de 30 días para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) porque no reconocen este proceso, ha dicho Miguel Ruiz, portavoz de USOC al comité de empresa.

Durante el encuentro, se ha constituido oficialmente la mesa de negociación y se ha pactado el calendario de reuniones hasta el 30 de julio para negociar el cierre de los centros de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, "a partir de diciembre del 2020", indica la empresa. El próximo encuentro será el 6 de julio.

La dirección también dice que "espera contar con la participación" de las administraciones públicas en este marco de diálogo y ha manifestado el "deseo" de que los representantes de los trabajadores contribuyan al adelanto de las negociaciones. "Por parte de Nissan siempre habrá una apuesta clara por un diálogo abierto, con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar en este proceso", relata el comunicado.

Por otro lado, los trabajadores han mantenido que están "indefensos" porque "no tienen la información suficiente" para empezar este proceso antes de que acaben las consultas con el comité europeo, donde se estudian los motivos detrás del cierre. "Nissan nos está mintiendo", ha afirmado Miguel Ruiz, portavoz de USOC al comité de empresa. "No estamos hablando de un cierre menor, no aceptaremos el chantaje legal que nos quiere imponer el gabinete Garrigues", ha añadido.

"Es evidente que el reloj ha empezado a correr y por eso decimos de manera imperiosa y clara que las administraciones apoyan a los trabajadores. Es lo que tienen que hacer, para eso les pagamos y una empresa que se ha beneficiado de las arcas públicas y ha utilizado un ERTE de fuerza mayor no se le puede dejar ir por la puerta trasera", ha explicado.

El representante de los trabajadores ha reclamado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el ejecutivo de coalición que recupere la autorización administrativa de los ERE. "Parece que grupos como Podemos van en esta línea pero pedimos que se impliquen de una vez y se dejen de 'postureo' político que es lo que hacen siempre".