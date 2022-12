Uno de cada cuatro catalanes de entre 12 y 18 años se ha autolesionado alguna vez

Uno de cada cuatro menores catalanes de entre 12 y 18 años se ha autolesionado alguna vez en su vida, aunque no todos con la misma asiduidad, según la 'Encuesta de bienestar emocional del alumnado 2022' del Govern para determinar el malestar de los jóvenes catalanes



Los consellers de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, y de Salud, Manel Balcells, han presentado este miércoles en rueda de prensa la 'Guía para el abordaje de la conducta suicida y de las autolesiones no suicidas en el centro educativo' para hacer frente a esta problemática.



Del total de jóvenes de ente 12 y 18 años que se han autolesionado en 2022, un 17,4% lo ha hecho pocas veces, un 6,2% lo ha hecho diversas veces y un 3,2% lo ha hecho a menudo: "Hay un incremento de las tentativas de suicidio y autolesiones en adolescentes", ha advertido Balcells.



Así se desprende de un cuestionario que han respondido 270.000 alumnos de 1.965 centros educativos catalanes de entre 10 y 18 años en mayo de 2022, de los cuales 181.850 son alumnos de entre 12 y 18 años.



Ante esta situación han elaborado esta guía para que los centros educativos dispongan de un protocolo que acompañe a los docentes ante una conducta suicida o una situación de autolesión entre sus alumnos y empezarán la formación a partir de enero de 2023.



Cambray ha remarcado la importancia de la prevención y de dar respuesta a las necesidades de una generación de jóvenes marcados por el impacto de la pandemia de Covid-19, y ha afirmado que esta guía permitirá a los docentes reconocer, identificar y actuar ante estas situaciones.



Según la guía, el docente tiene que acompañar al menor que verbaliza una intencionalidad suicida e informarle de los recursos disponibles del sistema y, en el caso de una tentativa de suicidio dentro del centro educativo, tiene que llamar inmediatamente al 061 Salut Respon.



Si la tentativa de suicidio se realiza fuera del centro, los equipos de atención primaria, y orientadores del centro se coordinarán con el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) o el servicio de enfermería del Programa Salud y Escuela (PSiE).



Si se produce un suicidio en el centro educativo, la dirección del centro tiene que llamar al 061, que se pondrá en contacto con el psicólogo del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) para que informe a la familia.



Ante autolesiones no suicidas, el documento detalla las "actitudes profesionales" que hay que mantener para acompañar al alumno.



La directora del servicio de psiquiatría infantil del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), Montserrat Pàmies, ha concretado que entre 2017 y 2021 han registrado 53 suicidios de menores catalanes, lo que supone una incidencia de entre 1,9 y 2 casos por cada 100.000 habitantes.



Respecto a las tentativa de suicidio, Pàmies ha alertado de que han aumentado un 195% en niñas y un 10% en niños a raíz de la pandemia de Covid-19.