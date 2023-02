Unas 200 VTC tradicionales se reivindican con una marcha lenta en Barcelona

Unos 200 vehículos de VTC tradicionales se reivindican con una marcha lenta este lunes por la mañana en Barcelona porque, a su juicio, el Govern no ha atendido la petición de reuniones y respuestas realizada por el sector.

"Protestamos porque no somos ni taxis, ni Cabify ni estas empresas. Hace mucho que estamos en Barcelona y queremos continuar aquí", ha lamentado uno de los participantes en la protesta. Les ha convocado la asociación VTC Gran Turisme de Catalunya, que también ha convocado marchas lentas para este martes y este miércoles, según explicó la entidad en un comunicado de este viernes.

Los participantes han salido a las 9.30 horas desde Plaza España y el recorrido incluye pasar por la plaza Sant Jaume a través de la Gran Via y Via Laietana, y recorrer el paseo Colom, el de Isabel II y la avenida Marquès de l'Argentera hasta llegar al Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament. Los vehículos ocupan dos carriles dejando paso a autobuses, taxis, ambulancias y algunos turismos: preside la marcha una grúa con un vehículo de VTC encima, que lleva en las ventanas carteles con reclamaciones como 'No al decreTITO' --en referencia al portavoz de Élite Taxi-- y 'Así nos quieren ver en la AMB'.

Los conductores también llevan pancartas que rezan 'No somos taxis ni plataformas' y 'Si nosotros perdemos, Barcelona pierde', y hacen sonar el claxon continuamente.