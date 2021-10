Una usuaria de Rodalies denuncia haber encontrado setas en el techo del vagón en el que viajaba

Arantxa García Pérez viajaba en la línea R1 dirección Mataró desde la estación barcelonesa de El Clot, cuando se encontró con una desagradable sorpresa: setas en el techo del vagón del tren. La usuaria denunció esta incidencia a través de Twitter, cansada del bajo nivel higiénico de los trenes, según declaró para Catalunya Ràdio.

Una preguntita a @rod1cat no me pasan una inspección de sanidad? En fin… pic.twitter.com/c45wm4xwPZ

Su queja acarreó la de muchos otros pasajeros que reclaman más limpieza por parte de Renfe.

Será que los FGC van muy limpios. Este R6 de Igualada no habrá olido una fregona en años. pic.twitter.com/8NoNsMifvC

Asimismo, en respuesta al tuit, algunos expusieron que no se trata de un tipo de hongo que crezca debido a un bajo nivel de higiene.

Bé, son bolets saprófits, descomponen la matèria, en general surten sobre fusta morta no resinosa com el pollancre, però es poden cultivar amb simple paper de vàter. Se de gent que li ha aparegut a les estoretes del cotxe... no és un tema d'higiene, també poden sortir a casa teva