Una usuaria del Servicio de Asistencia Personal de Barcelona: "Me ayudan sencillamente a que yo pueda vivir"

"Me ayudan sencillamente a que yo pueda vivir, y con bastante calidad de vida". Así es como To resume el servicio que le presta la Asistencia Personal de Barcelona, ​​de la que ella es beneficiaria. Se trata de un servicio municipal que proporciona un asistente personal a personas con discapacidad para que puedan mantener una vida autónoma a un piso adaptado especialmente para ellos. Según el concejal de Infancia, Juventud y Mayores y presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), Joan Ramon Riera, la "hoja de ruta" del programa es que "todos puedan vivir su proyecto de vida con plenitud independientemente de las capacidades que tenga".

Para ello, sin embargo, Riera admite que faltan "recursos" y "buscar complicidades" con otras instituciones. En este sentido, lamenta que justamente este servicio tiene lista de espera porque no hay suficientes recursos humanos ni económicos para ampliarlo. Por eso insiste en que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han de "crecer en musculatura" para poder "ir avanzado poco a poco en una carrera de fondo".

"Es importante que las administraciones ayudamos a las personas que ambicionan una vida independiente", insiste, y dice que seguirán "apretando" para poner sobre la mesa más servicios en esta dirección.

La asistencia

"Mi asistencia consiste en ser una extensión de su cuerpo, para hacer lo que ella quiera, pero que físicamente no puede hacer", explica el asistente de To, María Sol Terán. Todos estos trabajos pueden ir desde ayudarla a levantarse de la cama hasta vestirse, pasando por acompañarla a actividades en la calle o hacer la comida. Aparte de Sol, To tiene dos asistentes más, que se turnan para poder cubrirle las necesidades varias horas al día.

"Yo soy como un bebé: si no me saca de la cama yo no me puedo mover de allí, no puedo comer ni utilizar las manos ni las piernas, solo puedo hablar", resume To. En este sentido, explica que físicamente está "limitadísima", y por ello asegura que la asistencia la ha "ayudado mucho". De hecho, la To tiene una vida autónoma e independiente a una vivienda en la Villa Olímpica, con el apoyo de asistentes como la Sol. Una de las actividades que suele, relata, es ir al cine y al teatro, que asegura que le gusta mucho.

Además, Sol también le ayuda a revisar su correo electrónico. Es una de las tareas que su ordenador no puede hacer, pero puede desarrollar muchas otras actividades porque está adaptado y tiene solo dos botones, que To puede pulsar. De hecho, el ordenador no es la única cosa adaptada a la vida de To, ya que la vivienda donde vive tiene todas las puertas automatizadas para que se abran y se cierren automáticamente, ella solo tiene que pulsar un botón sin haberlas de arrastrar.

La afectación de la pandemia

En un contexto de pandemia, el concejal defiende que se ha visto que ha habido "muchos menos contagios" en las personas que tienen un proyecto de vida independiente y autónomo que no en "las que viven institucionalizadas en residencias". "Es la gran lección que hemos aprendido: no solo la vida independiente es mejor en términos de derechos e igualdad, sino que ante esta situación también ha sido más saludable", explicó.

Según Sol, la pandemia no ha tenido un gran impacto en su labor. Tal y como apunta el asistente, no le ha afectado realmente el servicio que recibe To, sino que simplemente han tenido que pasar más horas al día en casa. En este sentido, asegura que si la situación ha sido complicada es solo por la "presión" de fuera y por la incertidumbre general por la situación, y no tanto por la relación con las personas usuarias.

El programa

El Programa de Vida Independiente del IMPD busca facilitar a las personas con discapacidad la posibilidad de vivir de la manera lo más autónoma posible. Dentro del programa está el Servicio Municipal de Asistente Personal, y por otro hay varios servicios de vivienda destinados a personas con diversidad funcional. En este ámbito, hay seis viviendas domotizados en la Villa Olímpica -como el de To- para personas con gran discapacidad, donde los recursos tecnológicos les permiten vivir con autonomía.

Aparte, hay un piso donde viven cuatro personas con discapacidad intelectual atendidas por dos asistentes. Desde el IMPD también se ceden pisos a entidades de personas con diversidad funcional para hacer proyectos de vida independiente.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Precisamente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este jueves, el Ayuntamiento ha preparado diversas actividades y charlas para sensibilizar sobre la situación de las personas con discapacidad. El día se ha planteado como una jornada de reflexión en torno al impacto de la pandemia en el colectivo, con un acto central por la mañana con varias mesas de conferencias y debates para abordar el impacto del coronavirus y la tecnología al servicio los derechos de las personas con discapacidad.

Aparte, hay varias actividades previstas en los distritos de la ciudad, mayoritariamente virtuales para garantizar las medidas de protección. Además, se ha hecho una campaña de sensibilización con tres vídeos de diferentes testigos que cuentan sus historias de autonomía en la ciudad.