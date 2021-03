Una tubería de agua revienta en las obras de la Diagonal de Barcelona

Una tubería de agua ha reventado este martes por la mañana en las obras del colector de la Diagonal de Barcelona provocando una gran fuga de agua en la confluencia entre paseo Sant Joan y la Diagonal.

Fuentes municipales han informado de que la incidencia se ha producido en el ámbito de la obra y que, por lo tanto, no ha afectado ni al tráfico ni a los abonados, y que técnicos municipales trabajan junto a Aigües de Barcelona en su reparación.

Por su parte, Aïgues de Barcelona ha destacado que la avería ha sido provocada por Barcelona Infraestructures Municipals (Bimsa) --vinculada al área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento-- "por desviar un colector de alcantarillado municipal".

Ha detallado que la máquina estaba haciendo unos micro-pilotajes y ha pinchado su tubería de transporte, en la que tenían pendiente hacer el próximo mes un desvío coordinado con el Ayuntamiento, que estaba haciendo la obra civil previa.

Aïgues ha cerrado la red de transporte a raíz de la incidencia, que no ha afectado a ningún cliente, y ha explicado que hasta que no se valore la afectación en la tubería de transporte no pueden asegurar "con exactitud el tiempo de reparación".