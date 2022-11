Una sentencia pionera prohíbe a un hombre que mató a su perro convivir con animales

Un Tribunal de Barcelona ha dictado una sentencia que prohíbe a un hombre que mató a su perro convivir con otros animales durante 4 años. Se trata de una sentencia pionera porque por primera vez prohíbe la convivencia y no solo la tenencia; este hecho implica que el hombre que mató a su perro no podrá vivir cerca de animales durante los próximos cuatro años.



La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, la FAADA, es la principal impulsora de la sentencia. Sandra Vega, una de las responsables del departamento jurídico de la fundación, nos ha explicado el impacto que supone: "La sentencia es pionera y nos da una base jurídica para poder garantizar la protección de los animales en futuros casos de maltrato".



Que se prohíba la convivencia y no solo la tenencia es un cambio significativo, puesto que a la práctica muchas personas evitaban la sentencia por maltrato con un simple cambio de titular del animal, a un familiar que se les permitía seguir en contacto. Esta sentencia, en principio, lo evitará: "En un entorno de pareja o familiar, si el resto tienen animales, deberán tomar las decisiones consecuentes para que esa persona no esté conviviendo con el animal. Entiendo que es compleja de gestionar, pero sería igual que si se pone una orden de alejamiento respecto a unos hijos".



Desde la FAADA esperan que no quede en una sentencia extraordinaria y que se aplique el mismo criterio a partir de ahora.