Una seixantena d'entitats reclamen al govern espanyol "acords d'estat" amb les forces constitucionalistes.

Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya i Universitaris per la Convivència són alguns dels signants de l'escrit

ACN Barcelona .- Una seixantena d'entitats ha reclamat al govern espanyol que busqui "acords d'estat" amb els partits "defensors de la Constitució que poden i han de ser part de la solució" per fer front a la crisi del coronavirus. 65 associacions han signat un manifest on reclamen "un acord de convivència i de rellançament econòmic i social" per facilitar la recuperació. A més, matisen que la solució ha de passar per "un escrupolós respecte a la Constitució i a l'estat de dret" i asseguren que cal "superar la polarització ideològica" que "només serveix per perpetuar el mite de les dues Espanyes".

Al manifest, a més, demanen recuperar "l'esperit de consens que es va viure a la Transició" i emplacen el govern espanyol a començar "el més aviat possible un diàleg honest". "Sense l'acord, la política espanyola continuarà reduïda a un enfrontament estèril, provocant la crispació i el rebuig d'un nombre cada vegada més gran de ciutadans; una societat en crisi i allunyada de les seves institucions és un perillós caldo de cultiu per a populistes i extremistes de qualsevol signe", alerten.

Les entitats també remarquen que l'acord entre constitucionalistes ja era "una necessitat imperiosa" a causa de "les tensions separatistes i la crisi d'organització territorial de l'Estat". Ara, però, assenyalen que és "inexcusable" a causa de la crisi "sanitària, econòmica, social i territorial".

Entre els 65 signants hi ha organitzacions com Advocats Catalans per la Constitució, Aixeca't/Levántate, AmChamSpain, Cataluña Suma por España, el Centro Libre Arte y Cultura, el Círculo de Empresarios, Empresaris de Catalunya, la Fundació Joan Boscà, el Grup de Periodistes Pi i Maragall, Impulso Ciudadano, Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, S'HaAcabat, Societat Civil Catalana o Universitaris per la Convivència, entre altres.