Una plataforma ciudadana vuelve a llevar la Zona de Bajas Emisiones al TSJC

La Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (APARC) ha presentado una demanda contra la Zona de Bajas Emisiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo hizo el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la entrada en vigor del régimen sancionador. Esta misma plataforma ya presentó otro recurso solicitando la adopción de medidas cautelares pero el TSJC lo rechazó en el mes de julio. El objetivo de la actual demanda es la anulación de la ordenanza que regula la ZBE porque consideran que "no se ajusta a derecho", impone restricciones "desproporcionadas" y "no resuelve el problema real de contaminación".

Según la APARC, los criterios para establecer categorías entre los vehículos según la incidencia ambiental no tienen fundamento y además la ordenanza no va acompañada de un estudio de impacto ambiental. Apuntan desde la Plataforma que el sistema de etiquetas "no se corresponde con las emisiones reales de los vehículos" y por tanto, consideran que la actual clasificación "no es un instrumento adecuado" para determinar qué vehículos pueden circular y cuáles no. Las autorizaciones temporales para acceder a la ZBE "no son viables", dicen.

En la demanda se alega también el perjuicio económico que provoca la Zona de Bajas Emisiones. El veto a determinados vehículos atenta contra el principio de igualdad, según la Plataforma. Se está marginando a empresarios y autónomos sin grandes recursos en beneficio de grandes empresas que sí pueden cambiar de vehículo. Además, las autorizaciones para entrar en Barcelona (un máximo de 10 al año) no son suficientes para desarrollar la actividad empresarial. La APARC denuncia que no se han tomado medidas para mejorar el transporte público para que sea capaz de absorver un potencial aumento de viajeros.