Una mujer estalla al no ser atendida en catalán: "Cajera borde y gorda"

La existencia oficial de 2 idiomas en Cataluña es una entelequia para los independentistas más puristas. Estos aprovechan las redes sociales para señalar a trabajadores que no saben el catalán y pedir explicaciones por ellos a sus jefes.

El último caso, afecta a una dependienta del supermercado Ametller Origen, especializado en alimentación de proximidad. Una clienta ha divulgado en su cuenta de twitter que la trabajadora no sabía el catalán y divulga sus datos físicos en una clara intromisión a la intimidad.

La tuitera califica de "borde a una cajera, rosa, gorda y de unos 50 años" y la acusa " de no saber hablar en catalán, que tampoco lo comprende y que solo hablaba en español". La clienta señala que habló con el responsable de la tienda, que se comprometió "a estudiar el caso", y advierte que comprobará ella misma las consecuencias de su denuncia.

Otros escenarios en los que se han sufrido amenazas en Cataluña

Pero este no es un caso aislado, en el escenario actual en Cataluña han sido denunciadas por los independentistas, diversas situaciones todas ellas con el nexo común que el interlocutor del cliente no sabía el catalán; camareras en Lleida, por no entender la palabra"oli" cuando era una trabajadora brasileña que llevaba un día en la ciudad, empresas que no atienden en catalán o ahora dependientas de supermercado, han sido señalados públicamente.

Y es que para la Plataforma de la Llengua son casos de catalanofóbia e insta a denunciar a estos trabajadores con una campaña que puede poner en peligro sus puestos de trabajo