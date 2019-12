Una mare perd el fill durant el part i dona la seva llet materna per 63 nadons

Una mare nord-americana ha fet un gran gest solidari que s'ha fet viral a totes les xarxes socials. Sierra Strangfeld viu a Wisconsin , embarassada del seu segon fill va saber que el nen patia una una malaltia minoritaria i rara. Una alteració genètica que va causar la mort del nadò. Sierra en lloc de patir una forta depressió es va empoderar i va fer una donació massiva de la seva llet materna.La llet materna de la mare coratge va servir per alletar a 63 nadons prematurs . A Catalunya tenim banc de donacions de llet materna ,la deva directora Vanessa Pleguezuelos ,ha parlat avui a Herrera a Copr Catalunya i Andorra. Vanesa ha destacat que "Algunes mares que han patit una mort perinatal consideren que han de passar el dol però tambè ha de donar la seva llet materna per ajudar a d'altres nadons que la necessiten".La directora del banc de llet de Catalunya" Ha recordat que el primer banc de llet materna va sorgir a les illes Balears al 2001 .A Catalunya vam tenir el primer banc de llet fas nou anys.És una donació molt nova i que no tothom coneix tot i que durant els últims anys s'ha fet molta promoció".Vanesa Pleguezuelos ha insistit en que"El banc de llet materna no és tant conegut com el de sang ,teixits o organs ". Tambè ha recordat que com diu l'Organització Mundial de la Salut s'ha de fer lactancia exclusiva fins als sis mesos i que la llet materna es pot conservar durant un màxim de sis mesos. El banc de llet materna de Catalunya té 22 centres d'atenció arreu de Catalunya ubicats en els principals hospitals del territori català.