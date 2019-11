Una joven denuncia haber sufrido una agresión sexual en la acampada de Plaza Universitat

El pasado jueves una joven llamó al teléfono de emergencias 112 asegurando haber sido víctima de una agresión sexual en la acampada de estudiantes de plaza Universitat. Ese día, los Mossos de Esquadra se desplazaron hasta la acampada e identificaron a un presunto implicado en los hechos, aunque como la víctima no ha presentado denuncia formal no se ha podido abrir una investigación. Sobre este presunto agresor, fuentes de la acampada han explicado a Europa Press que la policía autonómica identificó a una persona que era alguien "completamente desconocido" por los miembros de la acampada. También han explicado que la víctima no acampaba regularmente, "era un a persona que acampaba con nosotros, pero se desmarcaba del movimiento. No era activista ni era habitual". Además han rechazado que la chica haya acudido al punto lila de la organización.

Sin haber testigos que vieran u oyeran el suceso, estas fuentes han dicho que la presunto agresión tuvo lugar en una de las tiendas centrales de la plaza: "Es un golpe duro". "Más allá de que afecte a la acampada, lo grave es que las calles no sean seguras", ha dicho la organización, que emitirá un comunicado en las próximas horas en relación a estos hechos.

La acampada que también fue centro de atención hace unos días, en este caso, porque uno de los grupos organizadores acusó a las juventudes de Esquerra Republicana y a Arran de llevarse unos 30.000 euros de la caja de solidaridad, una acusación que han negado desde las cuentas oficiales de la protesta.

La acampada, recordemos, lleva ya 21 días instalada en plaza Universitat y desde entondes las tiendas situadas en la Gran vía cortan esta arteria, una de las principales de la ciudad.