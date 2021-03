Una familia con cuatro menores denuncia que puede ser desahuciada en los próximos 15 días

Una familia vulnerable de Barcelona denuncia que se enfrenta a un desahucio con fecha abierta desde este lunes y durante las próximas dos semanas. La Claudia, sus seis hijos y un nieto –en total, cuatro menores de edad- podrían ser desahuciados del piso donde viven en el barrio de Poble Sec “cualquier día y en cualquier hora” desde hoy a las 9 de la mañana. El Sindicato del Barrio de Poble Sec ha calificado la situación de “demencial” y han reprochado a la propiedad que no haya querido negociar. Los activistas han denunciado las “falsas promesas” de Generalitat y gobierno español en relación a los desahucios. Han programado actividades las próximas dos semanas para frenar el desalojo.

Desde el Sindicado han lamentado que no se esté ofreciendo una alternativa habitacional “digna” a Claudia y critican que sólo se le ofrezca un hostal durante diez días desde el desahucio, donde no hay cocina, y donde sólo podría dormir. Pasados estos diez días, Claudia estaría en la calle. “Esta situación no es digna. Yo no tengo papeles, pero mis hijo son españoles y tienen derecho a una vivienda digna”, ha dicho Claudia, que ha señalado que toda la situación está siendo “una pesadilla”. “Somos muchas familias en esta situación, tenemos hijos y tenemos mucho que perder”, ha añadido.

La afectada explica que desde hace unos días el Ayuntamiento ha atendido a su hija, que ya es mayor de edad y tiene papeles. Ahora están en negociaciones para ver si cumple los requisitos para ser incluida en la mesa de emergencia. Con todo, recuerdan que esta mesa tiene una lista de espera de más de dos años, de manera que tampoco les solucionaría la situación en un plazo corto.