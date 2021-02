Una exdiputada de la CUP sobre VOX: hay que confrontarlos a “pedradas”

En el programa de TV3 Tot es Mou se estaba analizado el debate entre los candidatos a la Generalitat que se había celebrado la noche anterior en la televisión pública catalana. Y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, se refirió a Vox asegurando que “no tendría que estar ahí, creo que a los mítines que hacen en la calle, la gente tiene que ir y confrontarlos, y si hace falta, a pedradas, porque esta gente no respeta los derechos humanos”. Boya también insistió en que Vox no es un partido “populista” sino que es “fascista” y añadía: “al fascismo se le tiene que borrar no sólo de las instituciones, sino también de las calles”.

Una Capo de la Cup a sou de #Tv3laseva anima els espectadors a anar els miting de VOX a tirar pedres, i aquí no passa res. pic.twitter.com/PNLgJAz6aj — cantonä➰�� (@tonicantona) February 10, 2021

La presentadora del programa, Helena Garcia Melero, no interrumpió a Boya en ningún momento, no le instó a rectificar y fue Carina Mejías, exdiputada del PP y de Ciudadanos, quien reprochó a Boya que era “muy fuerte” lo que estaba diciendo, porque “es una incitación al odio y además roza el delito”. Boya se defendió diciendo que “la paradoja de la tolerancia” es que hay que “ser intolerantes contra los que lo son”. Y Mejías le recordaba que la CUP “se ha manifestado con personas condenadas por terrorismo. Vosotros vais de la mano de Otegi y parece que todo esto se esté banalizando”.

Desde VOX, en un mensaje de su cuenta de Twitter, dicen que "acudirán a la Justicia" por estas declaraciones de Boya y aseguran que "Nuestra paciencia tiene un límite”.