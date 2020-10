Una entidad independentista acude a SOS Racismo para pedir ayuda: los catalanes somos vulnerables

Una entidad independentista llamada Defensa Catalunya acudió a la sede de SOS Racismo “preocupados” por los casos de catalanofobia y de racismo anticatalán, que, a juicio de sus miembros, se da muy a menudo. En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter graban toda la escena. Alguien que presentan como “patriota” pregunta a la representante de SOS Racismo que les atiende, por los casos de catalanofobia, y ella les responde que quien mejor puede atender esta petición es desde otra entidad, Plataforma per la Llengua, porque no se trata de un caso de discriminación, no es racismo, sino que podría ser una “vulneración de derechos”.

Per @SOSRacis la catalanofòbia no és racisme i els catalans no som un col·lectiu vulnerable. Quasi 500.000 euros d subvencions en 4 anys no serveixen x protegir la nostra gent. https://t.co/0LvNU1vQrPpic.twitter.com/tQRx2Xb6Zo — Defensa Catalunya�������������� (@DefensaCAT33) October 16, 2020

Respuesta que no gustó al miembro de Defensa Catalunya, que se quejó de que “estamos desprotegidos los catalanes. Aquí se denuncia de todo menos esto”. Y el “patriota” añade”: “a mí que me digan catalufo, quemen Senyeres, amputen el monumento de la sardana… claro, esto qué es si no?”

Y desde SOS Racismo le insisten en que para la entidad no se trata de racismo porque “no hay ningún mecanismo de colectivo vulnerable”. Pero el “patriota” no lo ve así y deja claro que los catalanes sí “somos vulnerables” y es más, apunta que “parecemos los indios, ya. Vivo en Hospitalet y parece el último…”.

Y en el mensaje que acompaña al vídeo, Defensa Catalunya se queja de que SOS Racismo no haya aceptado sus denuncias, los casos de catalanofobia y que “casi 500.000 euros de subvenciones en 4 años no sirvan para proteger a nuestra gente”.