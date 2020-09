Una diputada del Parlament comparte un mensaje insultante hacia España: “Soy catalán y no un español de mierda

La diputada de Demòcrates de Catalunya, Assumpció Laïlla, que forma parte del grupo republicano en el Parlament de Cataluña, retuiteó un mensaje por la Diada con una fotografía en la que aparecía un hombre de espaldas, y que en su camiseta, llevaba la siguiente frase: “soy un catalán y no un español de mierda. Viva Cataluña”.

Por este motivo, Laïlla recibió críticas por parte de otros usuarios de Twitter, quienes les recomendaban “un par de lecciones de educación”; otros consideran que le debería “dar vergüenza” mostrar su “xenofobia hacia todo lo que huele a España” y algún usuario también considera que compartir algo así es “miserable”.

‼️ La diputada de JuntsxCat comparte una camiseta en la que pone "soy catalán y no un español de mierda" ��‍�� A la Señora Diputada le faltan un par de lecciones de educación �� ¿La República será maleducada o no será? pic.twitter.com/w0eIlZI4wF

Vergonya t'hauria de donar de mostrar la teva xenofòbia envers a tot el que olora a Espanya. Persones com tu no haurien de cobrar del erari públic.

Ante estas críticas, la propia diputada se ha justificado. Dice que había retuiteado el mensaje porque recogía las declaraciones que hizo Jordi Planes, también vinculado a Demòcrates, durante el acto central convocado por la ANC para la Diada. “El insulto no es mi estilo”, decía Laïlla.

He citat aquest tuit per les declaracions de @jplanasbielsa. L’insult no és el meu estil. Bon dia https://t.co/KRUs2ExsDk