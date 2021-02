Una colaboradora de TV3 defiende los disturbios y considera la violencia "justificadísima"

Juliana Canet, coopresentadora del programa Adolescents XL en Catalunya Rádio, justifica en el programa Tot es mou de TV3 los disturbios que sufren desde hace 8 días los comerciantes y vecinos de Barcelona "no se queman contenedores porque sí, no se rompen vidrios porque sí, no se cometen actos vandálicos porque sí. Todas estas cosas es hacen porque los jóvenes están muertos de rabia, que es una rábia que sale de la miseria que se ha sembrado todo este tiempo".

La popular influencer de 22 años, conocida por su actividad independentista y sus insultos a España, añade "se responde con violencia, pero es una violencia justificadísima". Canet justifica los disturbios con los desahucios "la violencia del sistema son los desahucios de cada semana, que la gente vive en la calle, que nosotras como mujeres tenemos miedo de ir por la calle...... Esto es más violento que quemar un contenedor", añade Canet

Vídeo

La presentadora de Catalunya Rádio, autodefinida como "hija del procés", considera que "que hemos estado 10 años saliendo pacíficamente y no pasado nada. Se nos ha traicionado aquí en Cataluña por parte de nuestros políticos y se nos ha ignorado por parte del Estado español. Espero que esto no se pueda parar, no tenemos nada que perder", sentencia Juliana Canet.

Según el portal de la transparencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Juliana Canet ha cobrado 9.300 euros este último año por sus intervenciones como tertuliana en los programas de los medios públicos de la Generalitat

Las palabras de Canet justificando los graves disturbios, ha provocado una oleada de comentarios por redes sociales. Favorables y críticas. Una de las respuestas más mordaces, la ha protagonizado el escritor Víctor Amela, que la define como "antifa cuqui".

Temporada antifa cuqui. — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) February 23, 2021

Antecedentes de insultos

La presentadora colabora en el programa Adolescents XXL, espacio que se emite los sábados por la mañana dirigido a un público joven. En el pasado mes de diciembre, Canet insultó en su perfil de Twitter a España

En una entrevista concedida aEl Nacional en referencia a los graves disturbios posteriores a la sentencia del procés, la joven de 22 años ya se mostró a favor de los altercados" sí, sí,sí. Fuego, contáiners y más cosas si es necesario", sostuvo Canet