Una catalana crea una agència de viatges per dones

En una época on sembla que les agències de viatges van mica en mica disminuïnt el seu negoci per la competència d'internet, encara hi ha emprenedores que s'atreveixen a fundar noves agències i, en aquest cas, amb bastant éxit. La nostra protagonista es diu Carina Tur. Podríem dir que tenia una vida molt normal, amb una feina que tampoc la satisfeia del tot. La Carina treballava a una empresa, fent de comptable,però un dia va decidir donar un gir a la seva vida, deixar la feina, i dedicar-se a una cosa totalment diferent. Quan va saber que la seva empresa pensava tancar per jubilació, va convertir el seu hobby, viatjar, en la seva nova professió. Però va donar a la seva agència unes peculiaritats que han fet que, des de la seva inauguració, el nombre de clients no deixi de pujar. Això si: totes dones. Així va nèixer l'agència de viatges Concédete Deseos el juny del 2018. Des d'aquella data, ara fa més d'un any i mit, grups de vuit o nou dones han fet viatges que inclouen desplaçament en avió i després trajectes en una furgoneta que acostuma a conduir ella mateixa, si les acompanya. Els viatges els organitza la própia agència, i acostumen a ser de cap de setmana, o de setmanes senceres. Per començar, sempre es fa una reunió informativa on totes les assistents ja es poden conèixer i, fins i tot, participar de les activitats del viatge .Que es faci en grups petits és, en paraules de la fundadora d'aquesta agència de viatges, una de les claus de l'éxit. Això facilita els vincles que, normalment, sobreviuen al viatge en si.