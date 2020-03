No hay hora en donde los independentistas no usen las redes sociales para propagar su odio hacia España. Burla, sarcasmo, amenazas a los discrepantes, ironía cargada de inhumanidad completan un triste mosaico. El último exsabrupto una ex- alto cargo de la Generalitat ya mezcla las víctimas del coronavirus con los muertos por la banda terrorista ETA, para exigir que" no se invoque el baño de sangre para no hacer la independencia". Se trata de Diana Coromines, que fue responsable de asuntos públicos de la Delegación del Govern en Dinamarca y cesada con la aplicación del artículo 155.

Este el tuit de Diana Corominas en su cuenta personal " ha habido mas muertos por covid19(2.750) en pocos días que por ETA en toda su historia(850), la gran excusa de España para coger a los vascos. En Cataluña son más de 500. Nunca, NUNCA más volved a invocar el " baño de sangre" para no hacer la independencia, y cita a Esquerra y a Junts per Catalunya

Hi ha hagut més morts per covid19 (2.750) en pocs dies que per ETA en tota la seva història (850), la gran excusa d'Espanya x collar els bascos. A Catalunya ja en són més de 500. Mai, MAI més torneu a invocar el "bany de sang" per no fer la independència @Esquerra_ERC @JuntsXCat — Diana Coromines (@dianacoromines) March 24, 2020

Recordemos que un tuit de Joan Coma, concejal de la CUP en Vic, donde pedia escupir a los militares ya sido denunciado a Fiscalía por un presunto delito de odio. Mientras la epidemia avanza y preocupa a toda la sociedad, los independentistas más radicales continúan con su objetivo diario de complementar su falso lema del " España nos roba" al " España nos contagia", en una situación dantesca con miles de fallecidos y más de 10.000 infectados solo en Cataluña.