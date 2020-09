La última ocurrencia en productos independentistas: miel republicana hecha por abejas sin reina

Desde que el llamado “procés” cogiera fuerza en Cataluña, no han parado de aparecer productos imprescindibles para los independentistas de pro. Desde camisetas, zapatillas, matrículas, pasando por algunos alimentos y bebidas y hasta agua de colonia. Ahora, el último producto de este tipo que hemos conocido es la miel republicana. Según el etiquetado, esta miel tiene la particularidad de que “está elaborada por abejas sin reina. Y las colmenas funcionan de forma autogestionada”. Y también en la etiqueta se anima a “consumirla con esperanza y alegría”.

Una ocurrencia que ha provocado la mofa en las redes sociales. Algunos usuarios de Twitter dicen que “poco nos pasa”, ante este tipo de cosas. Otros dejan claro que “lo que es más grande en el universo es la estupidez de algunos”. Y también hay quien urge a “abrir centros psiquiátricos”.

Miel republicana elaborada por abejas sin reina. Urge abrir centros psiquiátricos. pic.twitter.com/JUyqGF2MsO — AnaPDSR (@AnaPdSR) September 21, 2020

Otros usuarios recuerdan que “una colmena sin reina termina colapsando, las abejas seguirán haciendo miel pero no habrá nuevas generaciones”. Y en esta línea, también hay quien explica que "mis conocimientos de apicultura me dicen que sin "reina" no hay colmena, y que cuando ésta es poco productiva el apicultor se deshace de ella y rápidamente una nueva "reina" a la que las obreras llevan preparando se hace con la colmena y esta sigue adelante"

Bueno no se si sera republicana, per mentirosa seguro que Si. Una colmena sin reina termina colapsando, las abejas seguirán haciendo miel pero no habrá nuevas generaciones — Raúl Mannise SEO (@SeoParaMortales) September 21, 2020

Y hay quien también tira de ironía: “si con eso no somos independents, ya no sé, ¿eh?"