La UdL estima en 120.000 euros los daños ocasionados durante la detención de Pablo Hasel en el Rectorado

La Universidat de Lleida (UdL) estima, según las primeras estimaciones, en unos 120.000 euros los daños que se produjeron en el edificio del Rectorado durante la detención de Pablo Hasel. Durante el consejo de gobierno de la UdL de este viernes, el rector Jaume Puy ha destacado que no hubo daños personales ni en las instalaciones más sensibles, como servidores o aparatos informáticos, ni en archivos de docencia o títulos. “Las partes más importantes no fueron atacadas y eso es un pequeño éxito”, ha dicho. “No todo lo hemos hecho bien, pero la presión a la que hemos estado sometidos es muy alta”, ha reconocido. El rector ha insistido que la posición de la UdL es “dar apoyo a la libertad de expresión pero no a los que utilizan métodos violentos para defenderla”.

Los representantes de los estudiantes han aprovechado para criticar la gestión del equipo de gobierno de la UdL, así como la actuación de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, han pedido que se desglosen los daños registrados, mostrando imágenes de la actuación policial. La mayor parte de los miembros del Consejo de gobierno han dado apoyo al rector y a su equipo.