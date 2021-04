Uber ya puede operar como aplicación de taxi en Barcelona

La plataforma Uber ya puede ofrecer servicio de taxi en Barcelona después de que la empresa haya agasajado los requerimientos técnicos ante el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) para operar con la tarifa 3 (precio cerrado). Aun así, el IMET mantiene un expediente informativo abierto por esta cuestión a Uber y está analizando otros documentos para acreditar sus obligaciones fiscales, laborales y en materia de protección de datos. Por su parte, Élite Taxi ha dejado claro en un comunicado que la compañía continúa siendo "non grata" en Barcelona y avanza que trabaja para volver a manifestarse en las calles y "ponerlo todo patas arriba hasta que se cumpla la ley", puesto que también acusa Cabify por incumplir el reglamento para las VTC.

La organización liderada por Tito Álvarez considera que durante este tiempo Uber ha hecho un "gran ridículo ante el sector y la opinión pública" en no disponer de taxis para ofrecer a través de la aplicación y constata que "no existe un régimen sancionador mediante el cual Uber tendría que pagar por su desobediencia a la administración".

Mientras la plataforma agasajaba los requisitos técnicos necesarios exigidos para la tarifa 3, que la IMET ha aceptado esta semana, el Instituto también le pidió que certificara las obligaciones fiscales, laborales y en materia de protección de datos. Esta documentación es la que todavía está analizando la IMET, a pesar de que Uber "puede ejercer su actividad como empresa de mediación", aclaran fuentes del Instituto Metropolitano del Taxi al ACN.

Uber volvió a Barcelona a mediados de marzo, pero como servicio de taxi y no como VTC, que dejó de ofrecer a principios del 2019 cuando entró en vigor el decreto de la Generalitat que obligaba a una precontratación del servicio, entre otros requisitos.

Pocos días después de su polémica vuelta, la empresa de movilidad aseguró que se comprometía a hacer llegar "toda la documentación requerida" al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET). Además, defendió que el servicio que da es "legal" y reclamó "un trato justo" por parte de las autoridades. Uber sostenía que el decreto 314/2016 de la Generalitat "establece claramente que para operar un servicio con taxímetro en Barcelona hace falta una notificación previa, y no una autorización de la AMB" y denunció una campaña de "intimidación" por parte de los taxistas.

Por otro lado, Élite Taxi ha informado que seguirán haciendo "trabajo de pedagogía" entre los taxistas para que no se unan en Uber y que exigirán la identificación externa de aquellos que acepten trabajar con la multinacional. De todas formas, la asociación alerta que podrían tomar represalias contra ellos "por no tener principios morales con sus compañeros".

En el comunicado, Élite Taxi también aprovecha para cargar contra Cabify, que sí volvió a Barcelona como operador VTC y aceptando la normativa de la Generalitat. Sin embargo, los taxistas creen que se le "está dando carta blanca" para tener activada la geolocalización o esperar clientes en la vía pública, dos acciones que no permite el decreto del Gobierno. "Queda claro que las VTC no son una prioridad para la Guardia urbana ni los Mossos y queda claro que la ley no es igual para todos", lamentan los taxistas.

Con todo, también cargan contra el IMET para "ponerse de perfil" en la hora de imponer sanciones en aspectos perjudiciales para el sector y han avisado que "la paciencia tiene un límite".