La UAB constata que la vacuna anticonceptiva funciona para frenar la reproducción de jabalíes

Una investigación liderada por la UAB ha constatado que inyectar vacunas anticonceptivas a los jabalíes es una herramienta que funciona para reducir la población, especialmente si se utiliza en ejemplares de hembras jóvenes. Es la principal conclusión de una investigación iniciada el 2017. Desde entonces, se han vacunado 192 jabalíes de los Parques Naturales de Collserola y Sant Llorenç del Montón y el Obac, y los investigadores han detectado que la vacuna funciona "casi de forma permanente" en las hembras en época de pubertad, mientras que las adultas necesitan nuevas dosis después de un año. En el caso de los machos, la eficacia es menos evidente. A partir del 2022, el estudio entra en una nueva fase en que se analizará el comportamiento de los animales jóvenes en un perímetro cerrado.

El proyecto ha contado con el apoyo de la Diputación de Barcelona, principal institución promotora, y ha sido coordinado por el Grupo de Investigación sobre Infertilidad (GRI-BCN) de la UAB. han participado también miembros del National Wildlife Research Centro (NWRC) de los EE. UU., del Animal and Plant Health Agency (APHA) de Gran Bretaña y de The Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control.

El investigador de Sanidad y de Anatomía Animales de la UAB y director del estudio, Manel López Béjar, ha recalcado que la prueba piloto iniciada hace cuatro años "no pretendía reducir la población" de jabalíes sino comprobar si la vacuna 'Gonacon' es una herramienta efectiva para controlar el número de ejemplares. López Béjar ha celebrado que los primeros resultados son "positivos" para afrontar un plan de reducción de esta especie para evitar accidentes.

Desde el 2017, en los dos parques naturales se ha analizado la población de jabalíes en zonas urbanas y periurbanas, con colaboración de los ayuntamientos de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Matadepera y Vacarisses. En total, se han incluido en el estudio 219 ejemplares en libertad, de los cuales se han vacunado 192. De estos, se han hecho 154 recapturas que han permitido hacer el seguimiento exhaustivo de 56 animales vacunados -34 hembras y 22 machos-. López Béjar ha destacado que la magnitud de este estudio hace que sea pionero en todo el mundo.

El grosor de primeras capturas se hizo durante el 2017, mientras que los tres años la investigación se ha centrado especialmente al hacer analíticas y recapturar los ejemplares analizados. El motivo ha sido la falta de autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento para recibir nuevas vacunas durante el 2018, hecho que retardó las previsiones de trabajo iniciales.

La vacuna inyectada durante la investigación que tiene un doble efecto: inhibir el deseo sexual y evitar los ciclos reproductivos. En el caso de las hembras, se ha analizado el efecto que la vacuna ha tenido entre cuatro meses y tres años después de ser inyectada, y se ha constatado que "el tratamiento es efectivo en todos los casos". López Béjar ha señalado que hay indicios de un efecto "permanente" en los ejemplares entorno la pubertad, mientras que en los adultos hay pérdida de eficacia después de un año "y hay que hacer una revacunación".

"El principal efecto que puede tener la vacuna en la hora de evitar un incremento de población es conseguir incidir en la primera reproducción", ha explicado el director del estudio, que ha asegurado que los resultados obtenidos entran dentro de las primeras hipótesis que se planteaban. "El más importante es atacar la fertilidad de los ejemplares jóvenes para evitar una primera reproducción o bien atrasarla", ha recalcado.

En cuanto a los machos, los investigadores han admitido que es "más difícil estimar en qué momento están activos reproductivamente", hecho que limita la capacidad de análisis. Aun así, de 22 machos recapturados, al menos 10 muestran una "evidente" eficacia de la vacuna. Hay casos, han señalado desde la UAB, en que los machos no tienen actividad sexual durante los dos años siguientes a la inyección.

Con estos primeros resultados, el objetivo se centra ahora al analizar el comportamiento de los animales jóvenes. A partir del 2022 y hasta el 2025, empieza una nueva fase del estudio para ver si reducen su movilidad, si se comportan diferente con las madres, si avanzan la reproducción y si hay cambios en los genitales. López Bérjar ha afirmado que ahora ya se podría empezar a administrar la vacuna en la población de jabalíes fuera del estudio, pero ha destacado que es preferente ampliar la investigación con "cuánta más información, mejor" para conseguir más eficacia de la vacuna.

Con todo, tanto López Bérjar como el diputado de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, Josep Tarin, han advertido que "con la vacuna no será suficiente para reducir la población de jabalíes". Desde la UAB y la Diputación han recalcado que hará falta un "plan coordinado" con las administraciones para evitar que los animales encuentren agua y comida con facilidad, a la vez que han instado la ciudadanía a tomar "conciencia" con esta causa: "Esto es un problema de todos".

López Bérjar y Tarin han coincidido al señalar la presencia de los jabalíes en zonas urbanas y periurbanas como una "plaga" que afecta países de todo Europa y han avisado que "no se puede pretender que las vacunas tengan efecto sin la definición de un plan de acción global". "Es importantísimo evitar que los animales tengan acceso a alimentos y agua cerca de zonas urbanas", han subrayado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los jabalíes no se contagian de covid-19

Por otro lado, López Bérjar ha avanzado que el estudio sobre la reducción de fertilidad de los jabalíes también se ha aprovechado para analizar 30 ejemplares para otras investigaciones. Es el caso de un estudio sobre la incidencia de la covid-19. Después de hacer pruebas constantes a estos animales, los investigadores han constatado que los jabalíes no son propagadoras del coronavirus, puesto que todas las macetas "siempre han dado negativo". Aun así, ha declinado dar detalles sobre esta investigación, puesto que es un trabajo coordinado por el CRESA (Centro de Investigación en Sanidad Animal), que será el ente que presentará los resultados más adelante.