TV3, la teletienda del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha aprovechado su intervención en el programa de la televisión pública Catalana “Preguntes Freqüents”, el FAQS, para presentar la “MasCat”, una mascarilla diseñada en Cataluña para hacer frente al coronavirus. Una máscara, dice Canadell, que “permite que toda la cara esté protegida”, aunque eso sí, y tras hacer en directo la prueba pertinente y colocársela, reconoce que el invento en cuestión no cuenta con certificación médica: “no es para uso sanitario pero en un ambiente normal, donde no haya una alta concentración de virus, sí que sirve”.

