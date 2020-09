TV3 se pregunta si utilizan demasiado el castellano y acaba dando un palo a Vox y Cs: "Solo para joder"

El colaborador de TV3 Santi Villas considera que algunos partidos, citó en concreto a Ciudadanos, y a Vox hablan castellano en el Parlament pero “no porque no lo sepan, sólo para joder”. Así lo ha dicho en un programa de la televisión pública catalana, el “Planta Baixa”, en el que se debatía precisamente si “hay demasiado castellano en TV3”. Y es que, a su juicio, estos partidos utilizan la lengua como una especie de arma política. Hay que tener en cuenta, eso sí, que VOX aún no tiene representación en la cámara catalana.

Y las reacciones no se han hecho esperar por parte de los diputados de Ciudadanos, como es el caso de Sonia Sierra, quien ha dejado claro que usa la lengua para “comunicarse” y no “para joder” y considera “lamentable que TV3 se haya convertido en una plataforma para difundir mentiras y crispación”.

El portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, también considera “delirante” que Villas diga eso “en un debate en TV3 ¡sobre si se habla demasiado castellano en TV3! El camarote de los hermanos Marx era un remanso de sensatez al lado de esto”.

En cualquier caso, no fue un debate tranquilo el de “Planta Baixa”. Ha recibido muchas críticas Santi Villas por sus declaraciones sobre el uso del castellano, pero también las ha recibido el presentador, Ricard Ustrell, en este caso por parte de la “Plataforma per la Llengua”. La entidad le ha reprochado que “justifique la introducción del castellano en los programas de TV3 diciendo que es enriquecedor y atrae a nuevos espectadores”. Y Ustrell, a través de las redes sociales, se ha justificado asegurando que había colaborado en más de una ocasión con la entidad y lamentando que se hayan sacado de contexto sus palabras. También ha explicado que “no dejará de invitar a nadie porque no hable o no entienda el catalán”.