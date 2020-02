TV3 llama "papanatas" al alcalde de Madrid y se mofa de su vestuario y americanas

El programa Està passant de TV3, dirigido por Toni Soler, tiene en sus parodias una fijación con los políticos que no son independentistas. El último en ser ridiculizado ha sido el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no por sus ideas políticas sino por su forma de vestir. Para la televisión pública catalana, el alcalde llevaba una americana muy estrecha en una recepción y no dudan en mofarse y vincular el uso de americanas estrechas con el saludo a la romana.

El gag, protagonizado por Toni Soler y Marc Giró, empieza con un insulto al alcalde de Madrid protagonizado por un desatado Giró " Es un auténtico papanatas. No podemos más con políticos que se ponen en ridículo continuamente. ¡Pasamos vergüenza!", asegura. Pero Giró va más allá y vincula el vestuario con el saludo nazi. "En Madrid la gente muy de derechas, muy de derechas, van con americanas estrechitas porque así no pueden subir el brazo", cuenta.

Según la definición de la Real Academia, el término papanatas es "persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar".

La parodia ha sido duramente criticada por el Partido Popular y Nuevas Generaciones en Cataluña, que acusan a la televisión pública de falta de respeto.

▶️Continuamos con la utilización de TV3 como herramienta de propaganda, que es para lo que utilizan la televisión pública que pagamos todos los catalanes. Otro ejemplo de la falta de respeto que tiene esta cadena. �� @NNGG_Es #TV3Manipulació pic.twitter.com/KCDfcWtLK6 — NNGG Catalunya���� (@NNGGcat) February 25, 2020

Toni Soler está siendo investigado por Fiscalía después de comparar a los Mossos d'Escuadra con perros rabiosos en un gag emitido en su programa para criticar la actuación policial durante los disturbios por la sentencia del "procés".