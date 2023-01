Turull, Rull y Forn pedirán la absolución al Supremo, mientras que los Jordis no lo harán

Varios de los condenados por el Supremo por el 1-O pedirán la revisión de su pena a raíz de su entrada en vigor este jueves de la reforma de los delitos de sedición y malversación. En cambio, otros prefieren esperar a que sea el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos el que tumbe la sentencia. El Supremo prevé pedir a las partes sobre cómo afecta la reforma en los próximos días, pero la resolución puede tardar meses. Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, de JxCat, presentarán escritos pidiendo la absolución, confirmaron al ACN fuentes de la defensa, mientras que Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, de ERC, estudian si también lo hacen o esperan que el Supremo les pida un posicionamiento. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart esperarán la resolución del TEDH.

El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha dicho a RAC1 que la resolución del Supremo puede tardar casi un año, por la complejidad de la causa y las partes personadas. Por eso, ve difícil que Jordi Turull y Oriol Junqueras lleguen a tiempo de presentarse a las próximas elecciones. A su juicio, la anulación del delito de sedición es bastante "clara", pero en el caso de la malversación su reforma fue "precipitada" y "plantea problemas interpretativos". Melero ha dicho que ha habido conversaciones entre los abogados, pero no ha confirmado si existe una estrategia común.



Por parte de ERC, fuentes del partido explican a ACN que es evidente que quieren la revisión de la pena y la absolución de todos los condenados, pero no dan por hecho que pidan de forma explícita y proactiva la revisión, sino que quizás esperan que el Supremo les pida un posicionamiento y mientras tanto sólo lo piden públicamente pero sin escritos judiciales. Los abogados están terminando de cerrar la mejor estrategia.



La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha dicho a RTVE ya RAC1 que "es una gran noticia poder poner justicia o minimizar la represión que no debería haberse producido". Por eso, los republicanos se muestran "satisfechos de que se pueda empezar a andar y que se vean las consecuencias" lo antes posible.

Por su parte, el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dicho en Catalunya Ràdio que la defensa de los exiliados pasa por otra vía y no quiere precipitarla. Su única noticia sobre la cuestión de los condenados es las que ha leído en la prensa.



Preguntada por cómo valora que algunos presos de Junts pidan revisión de las penas gracias a la reforma del Código Penal, Vilalta lo consideró "un poco incoherente" porque se opusieron a la modificación legal pero también añadió que se alegra que allí haya personas que puedan verse beneficiadas por una situación "mejor".



Por parte de los miembros de ERC condenados por el 1-O, la portavoz del partido ha explicado que se están pidiendo "todas las revisiones". Preguntada por la situación de la secretaria general del partido, Marta Rovira, exiliada en Suiza, ha dicho que se trata de un caso distinto porque está procesada por rebelión.