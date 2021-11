El túnel de Glòries de Barcelona abrirá este sábado

El nuevo túnel que atraviesa la plaza de las Glòries de Barcelona en sentido Besòs ya está preparado para abrirse al tráfico este sábado a partir de las 6 de la madrugada tras haber probado todos los sistemas y que "las pruebas hayan salido correctas".

El gerente de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valdés; el director de Servicios de Movilidad del consistorio, Adrià Gomila, y el director general de Bimsa, Àngel Sanchez, han explicado este miércoles la complejidad de la obra con la que han tratado de "hacer un túnel digno".

El túnel, que tiene una longitud total de 957 metros, tendrá tres carriles por sentido y uno reservado en cada uno de ellos para autobuses urbanos e interurbanos, no tendrá salidas intermedias y contará con un radar de tramo que fijará el tráfico en 50 kilómetros por hora la velocidad en todo el recorrido, aunque se activará cuando se estrene el túnel en sentido Llobregat.

Las obras se empezaron en 2014 con la deconstrucción del antiguo anillo vial y con la creación de este túnel se podrá "dejar libre" la plaza de las Glòries con la intención de que, cuando finalicen el conjunto de las obras, solo puedan circular en superficie por en medio de la plaza buses y bicicletas.

Sanchez ha insistido en la complejidad y la relevancia de la obra por el hecho de construirlo por encima de líneas ferroviarias y porque el subsuelo de Barcelona es más complejo que en otras ciudades: "Es un túnel atípico. Ha sido una gran obra, en el aspecto económico, técnico y en colaboración con todos los departamentos del Ayuntamiento".

Se prevé que el día 5 de noviembre por la noche, la Guardia Urbana de Barcelona inicie los desvíos de tráfico para la implantación de la nueva configuración vial con el objetivo de que el túnel quede completamente operativo a partir de las 6 horas de noviembre.

En caso de que llueva, Valdés ha explicado que el túnel no podría abrirse a primera hora de la mañana, pero que intentarían hacerlo durante el fin de semana y, en ese sentido, Sanchez ha asegurado que "el túnel está preparado para lluvias relevantes".

Por su lado, Gomila ha explicado que no contemplan ningún cambio de tráfico en sentido salida de la ciudad, aunque ha apuntado que prevén retenciones durante los primeros días de funcionamiento, por la duda de los conductores de si circular por el túnel o el lateral.

El acceso al túnel en dirección Besòs será desde la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de la calle Padilla, y dará servicio a todos los vehículos que vayan en dirección Badalona/Mataró (C-31) y a los que quieran ir a la calle Bilbao. Los vehículos que accedían a la C-31 desde la calle Llacuna ya no lo podrán hacer desde este punto y deberán ir a la parte central de la Gran Via desde la incorporación de la calle de la Selva de Mar, pasando por la calle Perú.