El TSJC reafirma la condena por abuso sexual por los acusados de la violación en grupo de Manresa

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que calificaba de abusos sexuales la violación en grupo en Manresa del año 2016. Así, a pesar de que uno de los tres magistrados ha votado a favor de elevar el delito a agresión sexual, la resolución mantiene las penas de 10 y 12 años de prisión para cinco de los acusados ​​y eleva a 60.000 euros la indemnización que deberán pagar a la víctima, fijada en 12.000 euros por la Audiencia de Barcelona. La sentencia de la Audiencia se hizo pública el 30 de octubre del 2019, pero fue recorrida por todas las partes. En concreto, la acusación particular pedía que los hechos fueran considerados agresión sexual y no abusos.

Se trata del caso de la violación múltiple a una menor de 14 años en el marco de una fiesta que tuvo lugar en 2015 en las naves de la antigua fábrica Vinyes de Manresa. La Audiencia de Barcelona dictó sentencia en octubre de 2019 y condenó por abuso sexual y no por agresión cinco de los jóvenes, mientras que otros dos quedaron absueltos.

La Audiencia argumentó que la víctima estaba inconsciente y, por tanto, no se produjo ni violencia ni intimidación. Todas las partes recurrieron la sentencia. Por un lado, la acusación particular, liderada por el Bufet Matamala de Manresa, y la fiscalía pedían que los hechos fueran considerados agresión sexual y no abusos, mientras que las defensas de los acusados ​​pedían su absolución.

Ahora, el TSJC ha desestimado los recursos y ratifica la condena a los cinco acusados ​​por abuso sexual y no por agresión y, por tanto, mantiene las penas de prisión de entre 10 y 12 años para todos ellos. Sin embargo, el alto tribunal sí ha aceptado la petición subsidiaria de la defensa de la acusación particular de elevar la indemnización para la víctima a 60.000 euros. De este modo, el TSJC acepta que el ataque contra la indemnidad sexual fue "extremadamente intenso" y "denigrante" y considera insuficiente la cantidad de 12.000 euros de indemnización que fijó la Audiencia de Barcelona.