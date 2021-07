El TSJC desestima el recurso de Torrent contra la causa por desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado los recursos de súplica presentados por el ex presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent y por los tres ex miembros de la mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y José Costa, contra la causa por desobediencia que se articula contra ellos desde el 16 de marzo, cuando el tribunal admitió a trámite la querella de la fiscalía. En concreto se investiga si desobedecieron el Tribunal Constitucional para tramitar una propuesta de resolución sobre el derecho de autodeterminación y otra que reprobaba el rey de España. Esta segunda reiteraba una reprobación al monarca después de que el TC hubiera declarado inconstitucional otro texto en el mismo sentido.

A los recursos los demandantes aducían que el TSJC ha dejado de ser competente para ver la causa en tanto que ninguno de los cuatro ya no forma parte del Parlamento, no es, por tanto, aforado, y pierde el derecho a la doble instancia judicial si el caso no se deriva a un juzgado ordinario.