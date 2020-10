El TSJC confirma 3 años de cárcel para la mujer que intentó matar a su marido en Mollerussa

El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, el TSJC, ha confirmado la sentencia con la que que la Audiencia de Lérida condenó en junio de 2019 a tres años de prisión a la mujer que intentó asesinar a su marido en Mollerussa. El Tribunal ha desestimado tanto los recursos de la propia víctima, que pedía una pena más contundente, como el de la acusada, que pedía una menor. El propio TSJC considera que la mujer golpeó con una botella de cava la cabeza de su marido después de haber intentado drogarlo poniendo pastillas en unas natillas, "con el objetivo de acabar con su vida".

La agresión, que tuvo lugar el pasado 5 de febrero de 2018 en el domicilio de la pareja ubicado en la calle Mestre Enric Subirós, ha comportado finalmente una pena de tres años de cárcel y una reparación de daños de 5.000 euros para la mujer. Además, tal y como recoge la sentencia que ha confirmado el Tribunal, la acusada presentaba rasgos de personalidad y en todo claro tuvo claras las consecuencias de sus actos.

La sentencia confirmada también sostiene que la mujer, con el objetivo de acabar con la vida de su marido, aprovechó que su hija no estaba en casa para intentar drogarlo con pastillas que finalmente no se tomó. No sólo eso, sinó que después de bañarse juntos, la mujer tiró al suelo a su marido y lo golpeó con una botella de cava en la cabeza, y posteriormente con otro objeto más contundente envuelto de una bolsa de plástico. Según recoge la sentencia, el hombre acabó sangrando y malherido, logró finalmente escapar hasta que vinieron los Mossos d'Esquadra.

Durante el juicio, la mujer negó los hechos y se defendió alegando que las natillas, que eran para ella, contenían una medicación recetada por su psicólogo. La propia acusada añadió que en el momento del baño fue su marido el que intentó agrederla porque ella se había negado a mantener relaciones sexuales con él. Sin embargo, la Sala dió credibilidad en todo momento a los hechos narrados por la víctima, coincidentes con el relato de los forenses, que declararon que las heridas que presentaba el marido eran compatibles con su versión de los hechos. Finalmente, y teniendo en cuenta la declaración de los psicólogos que explican que la acusada tiene rasgos compatibles con un transtorno de personalidad, la sentencia ha sido condenar a la acusada con tres años de cárcel por intento de homicidio, además de una indemnización de 5.000 euros a su ya exmarido, quien también ha recibido ayuda psiciológica.