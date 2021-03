Tres condenados de la 'manada' de Manresa siguen en libertad

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad a tres de los condados por abuso sexual en grupo a una niña de 14 años, miembros de la llamada 'manada' de Manresa (Barcelona), a la espera de que se resuelvan los recursos que sus defensas han presentado ante el Tribunal Supremo (TS). En tres autos, la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona rechazan enviarles a prisión provisional como pidieron la Fiscalía y la acusación particular.

Los magistrados argumentan que los tres acusados "han estado en todo momento a disposición del tribunal" y han cumplido las medidas cautelares que les impusieron: comparecer en el juzgado una vez por semana, retirada del pasaporte y orden de alejamiento de 100 metros de la víctima. Por eso, los jueces consideran que no hay riesgo de fuga y descartan ordenar su ingreso en prisión mientras el Supremo resuelve los recursos de las defensas.

La Audiencia de Barcelona impuso penas de entre 10 y 12 años de prisión a cinco jóvenes mayores de edad por la violación múltiple a una niña de 14 años en 2016, y les condenó por un delito de abuso sexual a la menor a pesar de que Fiscalía pidió condenarlos por agresión sexual.

En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió un primer recurso a esta sentencia: los magistrados avalaron la condena y un juez añadió un voto particular en el que defendía una condena por agresión sexual (violación) y no por abusos. Al resolver el recurso, el TSJC también aumentó la indemnización a la víctima hasta 60.000 euros, a diferencia de los 12.000 fijados inicialmente, y las defensas han recurrido esta sentencia pero las acusaciones no.