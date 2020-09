Trabajadores de Nissan piden a la compañía y a Acciona que arreglen "lo estropeado"

El comité de empresa de Nissan ha reclamado a la dirección de la automovilística y a Acciona que arreglen "lo que solo ellas han estropeado", ante la finalización del periodo de consultas del ERE presentado por la subcontrata este miércoles.

En un comunicado , han reclamado que los trabajadores de Acciona puedan recuperar sus puestos de trabajo y así emprender con ellos la producción hasta diciembre de 2021, cuando está previsto que se cierren las plantas de Nissan en Catalunya.

"La solución no pasa por prescindir de Acciona y contratar a temporales. Para este comité sería una aberración que con 500 personas despedidas y con el cierre a la puerta de la esquina, se empiece a contratar a personas en lugar de a nuestros compañeros de Acciona, algunos con más de 30 años de antigüedad, cortándoles de raíz su derecho a la reindustrialización acordado", han defendido.

El comité de empresa ha explicado que a finales de agosto la compañía les informó del problema con Acciona y les presentó un plan para ocupar sus puestos por parte del personal de Nissan, a lo que han señalado que se tiene que respetar el periodo de consultas de su ERE y que hasta que finalice --este miércoles-- ningún trabajador de la automovilística tendría que ocupar puestos de Acciona.

También han criticado que en la nómina de agosto de los trabajadores de la planta de Nissan en Montcada i Reixac (Barcelona) que estuvieron en huelga 95 días se han encontrado "por sorpresa y sin previo aviso" un descuento de unos 400 euros de media por trabajador.

"Por no trabajar no solo no tenemos derecho a cobrar sino que encima tenemos que pagar. Es intolerable y lo vamos a demandar con las consecuencias que esto puede acarrear", han advertido.