Trabajadores de Nissan de Barcelona se manifestarán la próxima semana en la fábrica de Cantabria

Los Comités de Empresa de Nissan han anunciado que su próxima movilización contra el cierre de las plantas de la automovilística en Catalunya será la semana que viene en la fábrica de la compañía en Los Corrales de Buelna (Cantabria), que produce piezas para vehículos de las plantas de Nissan y Renault en Europa.

Del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, los trabajadores de Nissan --en huelga indefinida-- irán a Cantabria para "parar la circulación de camiones en la fábrica" a modo de protesta, han informado los Comités de empresa en un comunicado este martes.

"En ningún momento se busca con esta movilización enfrentarnos con nuestros compañeros de Cantabria, es más, nos vamos a presentar como aliados suyos para buscar un futuro conjunto que a día de hoy nadie tiene asegurado", han destacado, sobre los 500 empleados de la planta de Los Corrales de Buelna.

PRESIONAR A RENAULT

Con esta acción, los representantes sindicales quieren "presionar más a Renault, el socio mayoritario de la Alianza, ya que quiere irse de 'rositas' de este proceso".

Y se han dirigido al vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística del Grupo Renault y presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos: "No hace mucho dijo en el Congreso que no nos había ayudado porque nadie se lo había pedido. Pues por nosotros no será, eso sí lo haremos a nuestra manera, movilizándonos donde más le duele".

MÁS MOVILIZACIONES

Tras 51 días en huelga indefinida, los sindicatos han avanzado que para esta semana preparan "diversas movilizaciones": una de ellas es una concentración en Barcelona para este sábado.

Este lunes la dirección de Nissan Motor Ibérica anunció que mantendrá el almacén de recambios situado en El Prat de Llobregat (Barcelona), en el que trabajan unas 110 personas.

La compañía cuenta con cinco plantas en Catalunya, tres de ellas de producción, que están ubicadas en la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca, El Prat de Llobregat (Barcelona) y el Puerto de Barcelona.