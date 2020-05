19 trabajadores de la cárcel de Lleida se contagian de coronavirus y la plantilla carga contra la Generalitat

" Cuando escucho a Torra por televisión me pongo a reír", Miguel Ángel Sánchez trabajador de la cárcel de Lleida, ve la realidad diaria y no se cree al President de la Generalitat. " Habla de gastar, pero todo continua igual, hemos sufrido mucho hasta que no han llegado los test del coronavirus". Las pruebas han confirmado que hasta 19 trabajadores de la cárcel se han contagiado y 3 internos. El contagio ha provocado que un total de 40 trabajadores, debido a muchos han tenido que pasar la cuarentena, no podían ir a trabajar lo ha diezmado la plantilla de funcionarios. Solo 80 funcionarios se están encargado de la seguridad de la cárcel, a causa de las bajas. La media de edad es de 50 años, la más elevada de las prisiones catalanas.

Esta situación ha provocado, escenas de retorno al pasado como incrementar el número de internos en las celdas "se han puesto 3 internos por celda, cuando lo habitual es 2. Hacía mucho tiempo que no pasaba, pero se han tenido que cerrar zonas por falta de personal", confirma Sánchez.

Los trabajadores denuncian la falta de inversión crónica de la Generalitat en la cárcel de Lleida" tiene unas limitaciones importantes, es la más obsoleta. Falta personal y la crisis del coronavirus nos ha diezmado definitivamente la plantilla" apunta Sánchez.

Esta mañana los trabajadores de la cárcel de Lleida, han protestado con una cacerolada la gestión de la Generalitat y piden las inversiones necesarias tanto en el ámbito de personal como de infraestructuras.