Trabajadoras del hogar sin papeles denuncian que “son invisibles”

Muy complicada es la situación de las trabajadoras del hogar sin papeles, que denuncian que están desprotegidas y expuestas por la pandemia de coronavirus. No tienen derecho a paro, ni ayudas y no pueden continuar con el proceso de regularización, parado por la crisis sanitaria del coronavirus. En Cataluña hay unas 60.000 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. El resto, hasta llegar a las 90.000 que muestra la Encuesta de Población Activa (EPA) trabajan de forma irregular. Algunas de estas trabajadoras lamentan que son un colectivo “invisible”.

DENUNCIAN QUE SON INVISIBLES

En una situación así se encuentra Yasmina, que no quiere dar su nombre real. Esta mujer hondureña trabajaba a tiempo parcial y aún espera que una clienta le pague los 450 euros del salario de marzo. Y no sólo no ha cobrado sino que debe pagar alquiler y comida, y no puede recibir ayudas ni subvenciones porque no tiene regularizada su situación. De hecho, tenía cita el 16 de abril para pedir el empadronamiento histórico, un paso necesario en el proceso de arraigo. Pero todo se ha paralizado por el decreto del estado de alarma. Y en medio de una crisis, dice Yasmina a la agencia ACN, se encuentra sin opciones donde poder llamar a la puerta. De hecho, denuncia “que por no tener papeles no nos van a dar una ayuda. ¿Y qué pasa con nosotras, somos invisibles? Nadie nos va a ayudar, nadie nos va a decir siquiera tenga este mes para que pague la habitación o para que coma”.

NO TIENEN PROTECCIÓN ADECUADA

También denuncian que trabajan sin protección, como Jessica, que tampoco es su nombre real, y que cuidaba de una pareja de ancianos durante las noches. El hombre murió de Covid-19 y ella continúa cuidando a la mujer. Dice estar muy nerviosa porque piensa constantemente en sí puede tener o no el coronavirus: “yo cuidaba a una pareja, y de la pareja se murió el señor. Y entonces lo vivo de cerca, porque pienso en si lo tendré, o no lo tendré”.

Algunas asociaciones como es el caso de Mujeres Migrantes Diversas han organizado una Caja de resistencia, que ya ha recaudado unos diecisiete mil euros y está repartiendo mascarillas y guantes entre las trabajadoras que aún continúan yendo al trabajo.