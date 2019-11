Torra no tiene en cuenta el referéndum y quiere quitar el monumento franquista de Tortosa

En mayo de 2016, la ciudad de Tortosa organizó una consulta popular para decidir el futuro de su monumento franquista. La opción que defendía mantenerlo en el río, ganó con un 68% de los votos. Además esta consulta movilizó a un tercio de los vecinos. Entonces, el consistorio decidió “reinterpretar” la pieza. Ahora, el Parlament tienen previsto aprobar, para finales de 2019, principios de 2020, una ley de memoria histórica. Esta ley obligará a retirar todos los monumentos franquistas, y en caso de que el municipio no lo cumpla, será sancionado.

La consejera de Justicia, Ester Capella, afirmó que el dinero no era un impedimento para retirar el monumento del río. Afirmo, también que el Govern “lo tiene claro y está determinado” a hacerlo y que para ello "el dinero no será un problema". Pero, por otro lado, los ciudadanos de Tortosa no quieren que se retire el monumento franquista de su ciudad. Daniel Arasa, historiador de Jesús y de Tortosa opina que los monumentos no se deben derrocar, sino que se explican y se interpretan. Además que un monumento “es un testimonio extraordinario de una época, y es por esto que se debe conservar”.

El Ayuntamiento de Tortosa ha reaccionado a las palabras de la consejera Capella, apuntando que van a cumplir lo que mande la ley pero descarta sumir los costes económicos que genere el derribo. En este sentido, la consejera apuntó que van a poner todos los medios para que se cumpla con la retirada, pero fuentes de su departamento niegan que tales manifestaciones impliquen la asunción explícita de la factura de derribo. Sin embargo, Josep Borell, ex concejal del Ayuntamiento de Tortosa, cree que hay cosas más importantes en que invertir este dinero. Un ejemplo es el hospital o el puente que hace años que piden, pero no les hacen caso.