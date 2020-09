Torra pide al Gobierno no llevar al TC la ley que regula los alquileres

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado que el Parlament haya aprobado este miércoles un ley que regula los alquileres y ha pedido al Gobierno central que no la recurra al Tribunal Constitucional (TC), en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Celebro el consens aconseguit per aprovar la llei per regular els lloguers. Agraeixo l’esforç per fer possible una legislació necessària que ens ha d’ajudar a millorar l’accés de molta gent a un habitatge digne. Confiem ara que el Govern de PSOE-Podem-Comuns no la portin al TC https://t.co/HvkIMLh0nw