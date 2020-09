El presidente de la Generalitat Quim Torra, no pierde oportunidad para juzgar todas las medidas que se toman en Madrid para controlar la pandemia. A pesar que en Cataluña, esta semana, han aumentado la tasa de transmisión del virus y el riesgo de rebrote, hoy se han registrado 1.300 positivos y 17 defunciones, Torra no para de observar las medidas y criticar a la Comunidad de Madrid. El president de la Generalitat tira de ironía para criticar la petición del despliegue del Ejército y de la Policía para controlar el brote. En twiiter señala "no dire nada, por que la noticia ya lo dice todo"

No diré res, perquè la notícia ja ho diu tot. https://t.co/je8cXKyo3T — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 24, 2020

Torra omite la ayuda del Ejército en Catalunya, en los meses iniciales de la pandemia. Los militares desinfectaron residencias de ancianos e instalaron hospitales de campaña en Barcelona para auxiliar a los hospitales. Los Ayuntamientos agradecieron su ayuda y colaboración en momentos muy críticos para sus ciudadanos. Recordemos que Torra ha recomendado a todos los catalanes no viajar a Madrid, en estas próximas semanas, por el riesgo de la pandemia y solicita a la Comunidad de Madrid que se asegure que todos los viajeros que salgan de Madrid no tengan síntomas de coronavirus. Además la Generalitat pidió a Aena y Renfe que tomaran la temperatura a todos los viajeros procedentes de Madrid en las estaciones catalanas con conexión a la capital de España y en el aeropuerto.