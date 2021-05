Torra está dispuesto a entrar en prisión y no pagará las multas de la Junta Electoral

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha indicado que está dispuesto a entrar en prisión si es necesario. Además, ha asegurado que no pagará voluntariamente las multas impuestas por la Junta Electoral Central (JEC), valoradas en 8.500 euros. En este sentido, hay que tener en cuenta el punto de partida de dichas sanciones. Así pues, las multas atribuidas a Quim Torra han estado originadas 'a priori' por el incumplimiento de su deber de neutralidad política durante la campaña electoral de 2019.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el comunicado oficial emitido por el propio Quim Torra este mismo miércoles. En él, ha dejado, como ya viene siendo costumbre, declaraciones que están dando mucho que hablar. De este modo, ha indicado: "No pagaré estas multas y, por tanto, tendrán que robarme este dinero si lo quieren cobrar. Estoy dispuesto a entrar en prisión, si es necesario, pero nunca ordenará ningún pago a la Junta Electoral española, que actúa de manera irregular para perseguir el independentismo y los derechos fundamentales".

Asimismo, tras haber recibido las notificaciones de la JEC en su domicilio, en que se le ordena el pago de dichas multas, ha añadido que tampoco quiere que "nadie" las pague por él. Ni tan solo, a la Caixa de Solidaritat, a quien ha agradecido el propio Torra que se lo ofrecieran.

Sea como sea, Torra considera que son multas impuestas por la desatención de instrucciones "completamente irregulares e ilegítimas", que recurrió y que se enmarcan en un pleito legal cuya defensa llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, ha apuntado que "son sanciones que forman parte de un proceso represivo de coerción de la libertad de expresión y de persecución del independentismo en Catalunya".

Por otro lado, ha declarado que el el pueblo catalán debe retomar el camino hacia la independencia " sin esperar permisos ni diálogos que no llegarán nunca". Y no solo eso, puesto que también ha indicado que resulta imprescindible que la ciudadanía empoderada del 1-O recupere la iniciativa y que vuelva a andar al mismo ritmo y dirección las instituciones, los partidos, las entidades y la ciudadanía. Finalmente, ha zanjado sus declaraciones afirmando la represión, la prisión y el exilio no terminarán hasta que la República Catalana no sea una realidad"