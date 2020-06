Torra apoya a Laura Borràs: "Ningún independentista tendrá un juicio justo en España"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su apoyo a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y ha considerado que "ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España", en relación con el proceso abierto en el Tribunal Supremo.

Ante la votación en el Congreso este jueves sobre el suplicatorio -permiso del Congreso para que el TS pueda actuar-, Torra ha salido en defensa de Borràs a través de Twitter.

No és només la història, és ahir, és avui i serà demà: cap independentista no tindrà mai un judici just a Espanya. Entre d’altres motius, per això som independentistes, per l’anhel d’una societat justa i respectuosa amb els drets fonamentals. Tot el suport @LauraBorras!