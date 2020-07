Torra apela a la responsabilidad colectiva para evitar un confinamiento total en Cataluña

El presidente de la Genaralitat Quim Torra reconoce que la "situación es crítica. Estamos como en las semanas precedentes de marzo y no me resigno a que pase lo mismo. No podemos tener 7.000 muertos más, apelo a la responsabilidad de todos". Los contagios se han disparado en Cataluña, 5.400 en esta semana por los 3.400 de la anterior y el colapso ha llegado a los Centros de Atención Primaria. Las zonas más castigadas, con transmisión comunitaria son el Segriá, Barcelona Sur y el Empordá. En Lleida, la Generalitat ya ha decretado el confinamiento domiciliario mientras que en el resto de zonas es una recomendación.

El principal problema es el colapso en la Atención Primaria y que este no llegue a los hospitales. Hoy hay 75 ingresados en la UCIS, por los 49 del 1 de julio y el aumento empieza a preocupar y el objetivo es evitar el colapso en los hospitales." Hasta ahora los diagnósticos de neumonía grave, son pocos y este es un buen dato" señala Torra, quien apunta que la clave es reducir los elevados contagios de los últimos días y parar la transmisión comunitaria. Por este motivo es han incorporado 400 agentes Covid, que en la práctica son rastreadores para cortar las cadenas de transmisión. La edad medía de los nuevos positivos es de 37, 5 años, pero esta ya está aumentado con los nuevos casos detectados.

Torra señala" que no me temblara el pulso para decretar medidas más restrictivas. Vienen los 10 días más críticos del verano y con el esfuerzo de todos tenemos que cortar las cadenas de transmisión, reduciendo al mínimo nuestra vida social". La Generalitat ya ha decretado el cierre del ocio nocturno, pero este fin de semana grupos de jóvenes han llenado por la noche las playas y parques para practicar el botellón" es un acto de irresponsabilidad. He pedido al Conseller Buch y a los alcaldes medidas severas y sanciones para evitar estas practicas que nos ponen en peligro a todos", anuncia Torra.

A pesar de mostrar este escenario" de gran complejidad", Torra en la misma comparecencia ha insistido que "Cataluña es un destino turístico seguro" y ha apuntado que turistas franceses e ingleses se sienten más seguros en Cataluña que en sus países, por la obligación de llevar mascarillas toda la población.