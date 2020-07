Torra valora muy positivamente la gestión de su Govern en la crisis del coronavirus y atribuye todos los retrasos en material sanitario y la propagación del virus a la falta de medidas del Gobierno Central. En su comparecencia, en el debate de la gestión de la crisis sanitaria de la Covid- 19, las medidas adoptadas y las acciones previstas de protección sanitaria y reactivación económica, Torra ha cargado contra el Gobierno Central "necesitábamos un Estado que fuera por delante y no a remolque, necesitábamos un Estado fuera ejecutivo y no que nos ejecutara nuestas competencias, en resumen necesitamos en Estado propio" sentencia Torra.

Sin más autocrítica de "que todo no los hemos hecho bien", Torra en un discurso de marcado carácter político, ha querido contraponer la gestión de la Generalitat a la del Estado y ha denunciado "la usurpación de competencias en la compra de material sanitario fue un error, nos aplicaron un 155 y no encima no recibiamos nada en los momentos más oscuros de la pandemia". Según Torra, su gobierno aporto el 80% del material en las primeras semanas del coronavirus" nos obligaron a ir a un mercado colapsado, de urgencia máxima y gracias al trabajo del govern conseguimos los que el Estado no nos daba a pesar de sus promesas".

Torra ha valorado que Cataluña ofrezca todas las cifras de muertos de la Covid "mientras el Gobierno Central no sabe el número de víctimas, sin saber la mortandad total del virus, España cierra en falso la crisis" sentencia el president de la Generalitat.

El impacto del coronavirus, presagia una caída de más del 10% del Producto Interior Bruto y una subida del paro del 20%. Ante este difícil necesario, Torra recupera el mantra independentista del déficit fiscal" Cataluña genera los recursos necesarios para la recuperación. Tenemos un déficit de 14.000 millones que nos asfixia, pero tenemos las manos atadas y los dos pies clavados, porque no somos un Estado propio"

Torra pide 30.000 millones de euros Sáchez y exige a los diputados del PSC y los Comunes "que defiendan en Madrid esta cifra, es la que necesita los ciudadanos de Cataluña" y ha anunciado que enviará una carta al presidente del Gobierno, para que defienda en Bruselas que el Govern de Cataluña acepta las condiciones de préstamo de 5.000 millones del plan MEDE" necesitamos el dinero ahora y no el año que viene. No entenderé que Sánchez no defienda nuestro ínterés", apostilla Torra.