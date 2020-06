TMB implanta el billete sencillo electrónico en los autobuses

Los usuarios podrán comprar, a partir de este miércoles, el billete sencillo de autobús de TMB a través de su móvil. La aplicación de Transports Metropolitans de Barcelona permitirá la compra en línea y la validación se realizará a través de un código QR en el interior del vehículo. TMB ha detallado que una vez se escanea el código, el sistema determina la línea, la fecha y la hora de validación del billete.

La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha destacado las ventajas de este nuevo sistema que permitirán ganar velocidad comercial en los autobuses. Además ha asegurado que esta nueva implantación se ha acelerado "a raíz de la emergencia por la pandemia, ya que para evitar contagios los conductores no venderán billetes ni realizarán atención al cliente".

La intención es, que una vez superada la pandemia, se elimine por completo la posibilidad de pagar en metálico dentro del bus. De esta forma "el conductor no tendrá que realizar faena suplementaria". Al tratarse de una nueva medida tecnológica Alarcón ha querido dejar claro que esta medida no afectará a los usuarios mayores porque "utilizan otro tipo de billete como es la T4 y no el sencillo, que es uno ocasional".