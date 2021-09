El 'The New York Times' afirma que el asesor de Puigdemont se reunió con funcionarios rusos tras el 1-O

El entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habría mantenido varios contacto con oficiales rusos tras el 1-0, según publica 'The New York Times' en un reportaje respaldado en un informe de inteligencia europeo. El encargado de establecer dichas diplomacias internacionales habría sido el jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, quién sigue siendo investigado en la operación Voloh. El diario neoyorkino también vincula estos contactos con el estado ruso con Tsunami Democràtic, la plataforma que encabezó las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés.

Según afirma el reportaje de 'The New York Times', Alay viajó a Rusia durante la primavera de 2019 para buscar “un salvavidas político” para la causa de Puigdemont tras el referéndum de independencia del 1-0. En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según afirma el prestigioso rotativo, era afianzar la ayuda de Rusia a una hipotética independencia de Catalunya.

Los protagonistas del suceso, Alay y Puigdemont, confirmaron a 'The New York Times' sus múltiples viajes a Moscú, afirmando que se realizaban por un objetivo bastante lejano al relatado en el reportaje del periódico. Según Alay, esos viajes formaban parte de contactos regulares con periodistas y funcionarios extranjeros, añadiendo que cualquier otra explicación vinculada con una injerencia rusa en el procés era "una historia de fantasía creada por Madrid".

El motivo de esta relación entre las fuerzas independentistas catalanas y Rusia podría explicarse, según el diario norteamericano, con una posible estrategia del presidente Putin sustentada en sembrar el caos en Occidente apoyando movimientos disruptivos y de naturaleza divisiva en Europa. El reportaje de 'The New York Times' respalda esta teoría con la relación que existe entre los funcionarios con los que Alay conoci´po en Moscú y su involucración en la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente.

Pese a que el reportaje publicado en el medio neoyorkino no aclara qué ayuda proporciono el Kremlin al movimiento independentista catalá, sí señala el surgimiento de la plataforma Tsunami Democràtic semans después de dichas reuniones. Entre otras acciones, este "grupo de protesta secreto" que actuaba a través de Telegram, fue el precursor de la manifestación en el aeropuerto del Prat.