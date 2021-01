El tertuliano de TVE Antonio Baños se suma a los insultos a Iceta: " Rataza" ,"Rey de las babosas"

El independentismo más exacerbado siempre ha tenido en su punto de mira a políticos considerados por ellos "traidores". Desde Duran i Lleida a Santi Vila, los políticos contrarios a la independencia de Cataluña, han sufrido un torrente de insultos y comentarios vejatorios en redes sociales. La lista es larga y numerosa, e incluye representantes de Ciudadanos, PSC, PP y Comunes, que han sufrido estos ataques.

Miquel Iceta, líder del PSC ha sido un objetivo habitual y su nombramiento esta semana como ministro de Política Territorial ha activado los ataques personales en las redes independentistas. A esta marea se ha sumado el actual colaborador de TVE y de otros medios de comunicación Antonio Baños. El exlíder de la CUP ha tuiteado en su cuenta personal a Iceta "Adiós, rataza. Como Duran i Lleida ya tienes lo que buscabas. No es necesario que vuelvas si eres feliz como ministro. Ahora, solo te queda el consejo de ministros de una eléctrica e intentar esconder que eras jefe de gabinete cuando el GAL y cómo os petasteis a Maragall. Rey de las babosas"

Ciao, ratota. Com Duran i Lleida, ja tens el que volies. No cal que tornis si ets feliç de menistro. Ara, ja només et queda el consell d'administració d'una elèctrica i provar d'amagar que eres cap de gabinet quan el GAL i com us veu petar Maragall. Rei dels llimacs pic.twitter.com/LtVwbDT7LK