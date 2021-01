Un tertuliano de TV3 sobre Madrid: "¿La nevada del siglo?. Pero hombre si quedan tres cuartos de siglo"

El colaborador del programa Tot es Mou de TV3, Toni Aira ironizó el pasado viernes por la tarde con las noticias de los medios que alertaban de la gran nevada que se cernía sobre la capital de España. Aira es doctor en comunicación por la Universidad Ramon Llull, y se pasó a la política en los momentos más álgidos del procés con Carles Puigdemont. Fue director de comunicación del PDeCAT, entre 2017 y 2018 y formaba parte del Comité Estratégico de Junts per Catalunya en las elecciones del 21-D del 2017. En la actualidad el profesor universitario colabora en diferentes medios de comunicación.

En su intervención no tuvo reparos en acusar de exagerados los avisos previos de la borrasca "lo de Madrid, es muy fuerte, siempre lo hacen todo "a lo grande". Decir que esto es la nevada del siglo, hombre estamos en 2021. Si es que es verdad que se está haciendo largo, pero hombre quedan tres cuartos de siglo. Más que nada porque dicen que la última que podía ser similar fue en el año 1977, yo no había nacido, pero tampoco hace tanto, no exageremos"recoge E-Noticies.

La presentadora del espacio Helena García Melero, esbozo una sonrisa ante el comentario de Toni Aira y paso la palabra a otro tertuliano.

Las nevadas del temporal Filomena han provocado 2 muertos en la Comunidad de Madrid. Un revisor de Renfe de 54 años, que es encontraba en el interior de su vehículo sepultado por la nieve en la estación de Zarzalejo, en el noroeste de la Comunidad. La segunda víctima mortal, sería una persona sin hogar que vivía en las calles de Carabanchel. El hombre de 74 años sufrió una parada cardio respiratoria, según informaron los servicios de emergencia.

La Comunidad de Madrid ha sufrido este fin de semana la peor borrasca en siglos con acumulación de nieve de 60 centímetros que han bloqueado todos los accesos, sin aeropuerto y con el servicio de tren cancelado.