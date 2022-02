Un terremoto de magnitud 3,8 sacude el Alt Urgell sin causar daños

Catalunya ha registrado un terremoto de magnitud 3,8 en la escala de Richter este martes a las 03.17h con epicentro en el Alt Urgell, en la zona del Port de Cabús. Protección Civil de la Generalitat ha emitido una prealerta del Plan Especial de Emergencias Sísmicas (SISMICAT). Según informa el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), el sismo ha sido muy percibido en zonas de Andorra y el Alt Urgell, como en la Seu d'Urgell, además de localidades del Pallars Jussà como es el caso de la Pobla de Segur. Además, se han producido 15 réplicas, inferiores a magnitud 2. El teléfono de emergencias 112 no ha recibido ninguna llamada y no constan daños personales ni materiales.

Los ciudadanos que hayan notado el terremoto pueden comunicarlo al Instituto Cartogràfico y Geológico a través de un cuestionjario que hay en la página web del organismo, Desde Protección Civil recomiendan que, en el momento en que se produce un sismo importante, las personas que lo estén percibiendo dentro de una vivienda se refugien debajo de una mesa sólida o en ángulo de la pared. También que no se vayan de casa, que no se coja el ascensor y si huele a gas, no enciendan las luces, ni el fuego ni ningún aparato eléctrico.

En caso de estar en la calle, hay que alejarse de los edificios y, si no es posible, buscar refugio en un portal. Si el movimiento se produce cuando la persona afectada está dentro de un vehículo, se recomienda quedarse dentro y lejos de elementos que puedan caer.