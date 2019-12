Tenen tots els números del sorteig de la grossa les mateixes probabilitats de sortir ?

El passat dijous van arribar al Teatro Real de Madrid els bombos de la grossa de Nadal. Serà el proper 22 de desembre quan es produeixi el sorteig més esperat de l'any,el que reparteix més premis de tot el món. De moment les vendes de loteria estan sent similars o lleugerament superiors a les de l'any passat. Totes les boles són als bombos i sembla evident que tots els números tenen les mateixes possibilitats de sortir. Les 100.000 boles són exactament iguals, totes pesen exactament el mateix: 3 grams. Medeixen totes 18 mil.límetres. Queda clar doncs que totes tenen les mateixes possibilitats de sortir premiades... o no?

Li preguntem al Llorenç Badiella, que és el director del servei d'estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha volgut respondre les preguntes d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“En principi tot indica que tots els números tenen les mateixes probabilitats de sortir, però també és cert que es detecten petites anomalies, i això també dona lloc a molts rumors”.

Les dades diuen que la grossa de Nadal ha acabat en 5 en 32 ocasions. “Per un costat, mirat els números de manera freda, és una certa anomalia estadística. Potser el 5 ha aparescut en més ocasiones del que li podria tocar per pur atzar, i com a contrapartida hi ha números que han sortit molt poques vegades, com podrien ser el 1 o el 2. Però hem de tenir en compte que portem ja 207 sortejos de la grossa, 207 anys. I no podem oblidar que el sorteig ha canviat de forma i de procediment en diverses ocasions. Antigament, als inicis del sorteig, al segle XIX, no hi havien boles, hi havien paperetes. En el format actual del sorteig cada any es trien 1807 boles, i se'ls assigna un premi directe. Des del 2011 es seleccinen aquestes 1807 boles de les 100.000”