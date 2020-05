Temporeros durmiendo por las calles del Baix Segre y en Alcarrás se contagian 2 trabajadores de coronavirus

Empieza a pleno rendimiento la temporada agrícola en Lleida y con ella la llegada de miles de trabajadores legales y sin contrato. Se necesitan un total de 25.000 temporeros para cubrir toda la temporada que acaba en septiembre; pero la recogida de nectarina y melocotón plano ya se ha iniciado en las localidades del Baix Segre.

Alcarrás es una localidad de 9.000 habitantes que crece hasta los 15.000 es verano. No de turistas sino de trabajadores. Esta semana se han detectado 2 positivos por coronavirus en temporeros. Se trata de un hombre de 60 años, que está ingresado con pronostico grave en el Hospital Arnau de Vilanova y de otro hombre de 40 años, de carácter leve ingresado en un hotel de Lleida. El contagio ha provocado el aislamiento de 9 personas, hasta ahora sin síntomas de haber desarrollado la enfermedad, que tuvieron contacto con los enfermos. El alcalde de Alcarrás Manel Ezquerda afirma" hemos dado la alarma. Por los casos que habíamos tenido y por qué ya estábamos en la Fase 1, nos pensábamos que ya estaba superado y no es así. El virus no desaparece con el calor, tenemos que mantener toda la seguridad". Ezquerra considera que el protocolo ha funcionado al detectar los casos positivos y aislar con rapidez a sus contactos.

Mientras en Aitona, a 10 kilómetros de Alcarrás, la polémica esta servida. La alcaldesa de esta localidad Rosa Pujol denuncia la llegada de temporeros sin contrato, que duermen en las calles sin ningún control sanitario ni cobertura social. Pujol afirma que estas personas han llegado de Madrid, Córdoba o Toledo y exige acabar con este flujo de llegadas.Ha enviado una carta al Subdelegado del Gobierno Central en Lleida, José Crespín, informando de la situación. Crespín ha ofrecido la apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, recordando a la alcaldesa de Aitona que la competencia en seguridad ciudadana es de la Generalitat, con los Mossos d'Escuadra.

En la Granja d'Escarp, limítrofe con Aitona, se produce la misma situación. La llegada de trabajadores sin contrato que pululan por las calles sin posibilidad de trabajar. La normativa obliga a garantizar alojamiento a los temporeros contratados y los municipios han habilitado pabellones y salas para convertirlas en albergues y que sirven para pernoctar a los trabajadores.